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11:55 20.12.2020

Британские власти слишком поздно решились на локдаун в Лондоне - мэр города

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Британские власти слишком поздно решились на локдаун в Лондоне - мэр города

Правительство Великобритании на фоне ситуации с коронавирусом запоздало с введением локдауна в Лондоне, и население теперь, похоже, будет меньше прислушиваться к призывам властей, заявил британской телерадиокорпорации BBC мэр Лондона Садик Хан.

"Я опасаюсь, что это (срок введения мер - ИФ) осложнило для людей вроде меня задачу просить население слушать нас, когда мы то и дело меняем нашу позицию", - сказал мэр.

Он отметил, что новые ограничительные меры стали "ударом" для тех, кто хотел провести рождественские праздники с родственниками и для бизнеса, желавшего получить прибыль хотя бы в последние дни и так непростого 2020 года. По его мнению, локдаун вызвал у общественности "мучения, отчаяние, тоску и разочарование".

В то же время мэр призвал лондонцев следовать предписаниям властей, подчеркнув, что нынешняя загруженность столичных больниц пациентами с COVID-19 столь же высока как во время пика коронавируса в апреле.

Тем временем, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил телеканалу Sky news, что новые ограничения, под действие которых попали миллионы людей в Англии, могут сохраниться вплоть до широкого применения вакцины от COVID-19.

"Будет очень тяжело удерживать (ситуацию - ИФ) под контролем, пока у нас не будет распределения вакцины", - сказал он.

Министр предупредил, что, хотя вакцинация уже началась, стране предстоят "несколько сложных месяцев". Он упомянул тему с обнаружением новой разновидности коронавируса в Англии, заявив, что в таких условиях необходимо задействовать уже традиционные противоэпидемические меры: ношение масок и соблюдение дистанции.

Местные СМИ напоминают, что британская Национальная служба здравоохранения планировала вакцинировать всех жителей в Англии к началу апреля 2021 года. Аналогичные программы запущены в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии. За первую неделю массовой вакцинации в Британии прививку от коронавируса сделали более 137 тыс. человек. Британские власти используют вакцину, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Эффективность препарата по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Власти Шотландии и Уэльса, со своей стороны, также сообщили о планах ужесточения ограничительных мер. В случае с Шотландией это произойдёт после Рождества. В Уэльсе локдаун ввели в ночь на воскресенье.

Между тем, напоминают местные СМИ, ранее в Англии планировалась смягчить ограничения на Рождество.

Теги: #великобритания #локдаун
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