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11:53 20.12.2020

В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

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В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

756 новых случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Киеве за прошедшие сутки, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье.

"Заболели 415 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 281 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 26 девочек от 2 до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, из общего числа заболевших за минувшие сутки - 25 медицинских работников.

Госпитализированы 62 пациента, остальные 694 помещены на самоизоляцию под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки зафиксировано в Дарницком районе - 216, в Днепровском - 170. В Подольском районе - 79 случаев", - сообщил мэр.

Кличко также сообщил о смерти 14 киевлян из числа ранее заболевших Covid-19, 226 человек выздоровели.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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