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10:59 20.12.2020

Зеленский заявил, что симпатизирует Молдове с выбором такого лидера как Санду

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Зеленский заявил, что симпатизирует Молдове с выбором такого лидера как Санду

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поддерживает избранного президента Молдовы Майю Санду и симпатизирует Молдове с таким лидером, сообщила пресс-служба президента.

"Я поддерживаю Майю, она это знает. Я говорил ей это и к выборам - какой бы ни был результат, мы вас поддерживаем, мне очень симпатична Молдова в целом с таким лидером, и я желаю ей демократического развития. Молдова этого заслуживает", - сказал Зеленский в интервью для The New York Times.

Зеленский отметил, что еще до выборов симпатизировал Санду как лидеру, но Украина не выражала кому-то из кандидатов открытую поддержку.

"Я встречался с ней и знаю ее позицию по Крыму, и мне ее позиция по Украине в целом, относительно войны на Донбассе поняла гораздо больше, чем позиция предыдущего президента Додона", - сказал президент.

Теги: #санду #зеленский #украина
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