В Николаеве полицейские ищут злоумышленника, совершившего нападение на сотрудницу кредитной организации

Николаевские полицейские разыскивают злоумышленника, совершившего нападение на сотрудницу кредитной организации, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"19 декабря около 17:45 неизвестный в маске и капюшоне зашел в помещение финансовой организации по ул. Чигрина в Ингульскому районе с ножом в руках и, угрожая им работницы, потребовал отдать имеющиеся деньги. Женщина стала громко кричать и звать на помощь, одновременно нажав кнопку вызова охраны. Из-за этого злоумышленник скрылся, ничего не забрав", - сказано в сообщении.

По данному факту Ингульский отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК "Разбой" и проводит первоочередные следственные действия. Принимаются меры для установления и задержания нападающего.