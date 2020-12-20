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10:15 20.12.2020

Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового типа коронавируса

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Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового типа коронавируса

Власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19, сообщает издание The Guardian со ссылкой на нидерландский Минздрав.

"(Министерство - ИФ) рекомендует как можно сильнее ограничить завоз этого штамма вируса из Соединенного Королевства - при помощи ограничения или контроля за пассажирскими перевозками", - говорится в заявлении министерства.

Из-за такой обстановки кабинет министров премьер-министра Марка Рютте в качестве предосторожности принял решение о запрете пассажирских полетов из Британии в Нидерланды. При этом власти изучают ситуацию с другими формами транспортного сообщения между двумя странами.

"Патогенная мутация COVID-19 циркулирует в Соединенном Королевстве. Известно, что она распространяется легче и быстрее, и что ее сложнее выявить", - уточнили в ведомстве.

В министерстве также сообщили, что в следующие дни Нидерланды вместе с другими странами ЕС рассмотрят способы ограничить риск передачи новой разновидности коронавируса с территории Великобритании.

The Guardian напоминает, что в Нидерландах в данный момент из-за COVID-19 действует режим всеобщей изоляции - до середины января.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Власти Шотландии и Уэльса, со своей стороны, также сообщили о планах ужесточения ограничительных мер. В случае с Шотландией это произойдёт после Рождества. В Уэльсе "локдаун" ввели в ночь на воскресенье.

Теги: #полеты #великобритания #нидерланды #запрет
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