Число заражений COVID-19 в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 воскресенья 76 млн 289 тыс. 42 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 685 тыс. 185, выздоровели более 52 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 17 млн 655 тыс. 588 инфицированных COVID-19, зафиксировано 316 тыс. 159 летальных исходов, излечились более 10 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 31 тыс. 233, число скончавшихся - до 145 тыс. 477, поправились более 9,5 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 213 тыс. 155 заболевших, из них умерли 186 тыс. 356, вылечились более 6,3 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 217,1. В США на 1 млн жителей скончались 974 человека, Индии - 105, Бразилии - 874.