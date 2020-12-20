События

09:18 20.12.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 воскресенья 76 млн 289 тыс. 42 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 685 тыс. 185, выздоровели более 52 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 17 млн 655 тыс. 588 инфицированных COVID-19, зафиксировано 316 тыс. 159 летальных исходов, излечились более 10 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 31 тыс. 233, число скончавшихся - до 145 тыс. 477, поправились более 9,5 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 213 тыс. 155 заболевших, из них умерли 186 тыс. 356, вылечились более 6,3 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 217,1. В США на 1 млн жителей скончались 974 человека, Индии - 105, Бразилии - 874.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:17 20.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 8 325 случаев инфицирования Covid-19

В Украине за сутки зафиксировали 8 325 случаев инфицирования Covid-19

01:05 20.12.2020
Италия вводит ограничения на передвижения внутри страны на время новогодних праздников

Италия вводит ограничения на передвижения внутри страны на время новогодних праздников

14:59 19.12.2020
Состояние болеющего коронавирусом Макрона не вызывает опасений - врач

Состояние болеющего коронавирусом Макрона не вызывает опасений - врач

11:26 19.12.2020
В Киеве за сутки выявлены 1364 новых случаев COVID-19, в том числе у 52 медиков

В Киеве за сутки выявлены 1364 новых случаев COVID-19, в том числе у 52 медиков

09:17 19.12.2020
Вакцина компании Pfizer вызвала аллергию у пяти человек

Вакцина компании Pfizer вызвала аллергию у пяти человек

08:35 19.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 75,6 млн, жертв вируса - 1,67 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 75,6 млн, жертв вируса - 1,67 млн - университет Хопкинса

08:25 19.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 11 742 случая инфицирования Covid-19, выздоровело 13 314 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 11 742 случая инфицирования Covid-19, выздоровело 13 314 человек – Степанов

23:17 18.12.2020
Премьер Бельгии заявил о необходимости избежать начала третьей волны пандемии в период праздников

Премьер Бельгии заявил о необходимости избежать начала третьей волны пандемии в период праздников

22:04 18.12.2020
В ЮАР обнаружили новую разновидность коронавируса, предостерегают от паники

В ЮАР обнаружили новую разновидность коронавируса, предостерегают от паники

22:03 18.12.2020
Зеленский о ситуации с COVID-19: количество тех, кто выздоровел, растет, а количество новых больных - уменьшается

Зеленский о ситуации с COVID-19: количество тех, кто выздоровел, растет, а количество новых больных - уменьшается

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине за сутки зафиксировали 8 325 случаев инфицирования Covid-19

Украина не входит в список приоритетных стран по получению вакцины от коронавируса, но руководствуется принципом ее безопасности

Правоохранители расследуют тройное убийство в Славянске

Зеленский убежден, что Байден мог бы усилить переговоры в "Нормандском формате"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине объявили штормовое предупреждение

Зеленский не готов сотрудничать с некоторыми представителями крупного бизнеса в ущерб интересам Украины

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

На Харьковщине полиция устанавливает обстоятельства гибели ребенка, катавшегося на санках

В Киеве 20 декабря ожидается туман

Во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и микроавтобуса

За последние 10 лет число верующих среди украинской молодежи снизилось на 15%

Митрополит Епифаний об объединении УГКЦ и ПЦУ: Это вопрос будущего

Инфраструктура очень важна в борьбе с пандемией, убежден Зеленский

Зеленский ожидает нового спецпредставителя по Украине в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА