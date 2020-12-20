Президент Украины Владимир Зеленский не готов сотрудничать с некоторыми представителями крупного бизнеса в ущерб интересам Украины, однако с отдельными партиями допускает такую возможность, сообщила пресс-служба президента.

"С олигархом Порошенко не готов сотрудничать. Если в пределах депутатского корпуса кто-то предлагает какие-то хорошие инициативы, то я знаю, что все депутаты между собой сотрудничают. Все, что на благо Украины, - окей. Все, что связано с какими-то вещами, с лоббизмом или рисками для Украины, - я не готов", - сказал Зеленский в интервью для The New York Times.

По его словам, "есть влияние крупных финансовых групп, которых иногда называют олигархами, на всех депутатов всех партий. Никому не выгодно большинство партии "Слуг народа". Но ответ прост: законы голосуются, и результат - на табло", отметил президент.

Президент подчеркнул, что среди финансовых групп, которые хотят влиять на процессы, есть финансовые группы Медведчука (народный депутат Украины Виктор – ИФ), Порошенко (лидер партии "Европейская солидарность" Петр – ИФ), которые также представлены в парламенте.

Также Зеленский отметил, что "слишком много интересантов, чтобы тормозить реформы, которые хочет делать президент с партией... на кого-то влияют - по-разному, психологически".