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08:17 20.12.2020

В Украине за сутки зафиксировали 8 325 случаев инфицирования Covid-19

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В Украине за сутки зафиксировали 8 325 случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 8 325 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 6626 человек, умерли 116 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"8 325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря 2020 года. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 3037 человек. летальных случаев – 116, выздоровели - 6626 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 19 декабря сообщалось о 11 742 новых случаях инфицирования, 18 декабря было зафиксировано 12 630 новых заболевших; 17 декабря в Украине было 12 047 новых случаев инфицирования, 16 декабря было зафиксировано 10 622 новых случая.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 964 448 человека, 16 585 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 581 162 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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