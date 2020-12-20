Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Южного. Недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также с помощью пулеметов враги совершили провокационный обстрел наших позиций в пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". А вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Враждебную огневую активность была замечена и неподалеку Павлополя, где для корректировки огня с АГС враг применил БПЛА. Пролет беспилотника над линией разграничения зафиксировали и неподалеку Водяного.

"С начала текущих суток, 20 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - добавили в штабе.