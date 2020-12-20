На Харьковщине полиция устанавливает обстоятельства гибели ребенка, катавшегося на санках

Полиция начала расследование гибели 11-летнего ребенка в с.Новоселовка Харьковской области.

"По предварительным данным, 11-летний мальчик съезжал с горки на санках, упал и ударился головой. Ребенок умер до приезда медиков... Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.