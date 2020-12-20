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05:20 20.12.2020

В Киеве 20 декабря ожидается туман

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В Киеве 20 декабря ожидается туман

В воскресенье, 20 декабря, в Киеве ожидается туман, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"20 декабря ночью и утром в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый). Об этом предупредил Украинский гидрометцентр", - говорится в сообщении.

Специалисты КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Теги: #киев #погода #украина
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