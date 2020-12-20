Во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и микроавтобуса

На Золочевщине результате столкновения автомобиля "Шкода" с микроавтобусом погиб водитель легковушки, правоохранители расследуют обстоятельства происшествия, сообщил отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, автомобиль "Шкода Октавия" под управлением 43-летнего местного жителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом" Мерседес Бенц Спринтер "с прицепом, которым управлял 38-летний житель города Хмельницкий. В результате ДТП водитель "Шкоды" погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла около 1:00 ночи на 19 декабря на автодороге М-09 "Тернополь - Львов - Рава-Русская" между селами Красное и Великая Ольшаница в Золочевском районе.

Сообщается, что по факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.