Митрополит Епифаний об объединении УГКЦ и ПЦУ: Это вопрос будущего

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний прокомментировал возможность объединения ПЦУ с Греко-католической церковью.

"Это не зависит сугубо от меня. Объединение с УГКЦ, мы уже неоднократно говорили, что сейчас мы имеем хорошие отношения. Мы их будем углублять. Но это тоже вопрос будущего. Этот вопрос невозможно решить сейчас", - сказал Епифаний в субботнем интервью изданию "Радио Свобода".

По его словам, такое объединение будет зависеть от общего православно-католического диалога.

"Локально здесь в Украине мы этот вопрос решить не можем", - отметил митрополит.