Италия вводит ограничения на передвижения внутри страны на время новогодних праздников

Совет министров Италии принял решение о запрете на перемещение между регионами страны в период рождественских и новогодних праздников, сообщило британское издание The Guardian.

В соответствии с указом, подписанным премьер-министром Джузеппе Конте, в период между 20 декабря и 6 января между областями Италии можно будет перемещаться лишь по работе, для лечения или по неотложным делам.

В Рождество и в Новый год жителям Италии будет запрещено покидать города, в которых они живут.

Эти меры необходимы для сдерживания распространения коронавируса.

"Это необходимая мера предосторожности для того, чтобы защитить тех, кого мы любим", - прокомментировал введение ограничений Конте.

С начала пандемии COVID-19 в Италии от последствий заражения умерли более 58 тыс. человек.