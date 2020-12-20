Инфраструктура очень важна в борьбе с пандемией, убежден Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что инфраструктура очень важна в борьбе с пандемией, так как автомобили "скорой помощи" начали добираться до больных быстрее, сообщила пресс-служба президента.

"Многие обвинений в мой адрес, мол, во время пандемии я уделял много времени инфраструктуре. Сейчас люди увидели, что наши "скорые" начали добираться до больных быстро", - сказал Зеленский в интервью для The New York Times

Кроме того, дороги позволили пожарным машинам оперативно добираться к местам возгорания, в частности во время лесных пожаров на Луганщине.

"А сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней. Сейчас мы видим, что инфраструктура важна. Мы уже сделали, и это подтверждено, четыре тысячи километров дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. за год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме. Это, я считаю, правильный шаг. Скажу честно, я этим очень горжусь, считаю, что здесь все мы сработали", - пояснил Зеленский.

По его словам, у Украины есть шанс за четыре-пять лет построить все инфраструктурные узлы.

Отдельной темой президент выделил строительство сообщения с оккупированными территориями.

"Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы как из Украины, так и от Красного Креста. Там мы просто построили мосты, открывали КПВВ - контрольно-пропускные пункты, этого не было. То же сделали на территории, прилегающей к оккупированного русскими полуострова Крым. Там тоже открыли современные КПВВ, люди приезжают, они могут там получить все административные, финансовые услуги, отдохнуть, принять душ", - сказал Зеленский.