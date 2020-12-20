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00:55 20.12.2020

Зеленский ожидает нового спецпредставителя по Украине в США

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Зеленский ожидает нового спецпредставителя по Украине в США

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что избранный президент США Джо Байден выберет нового спецпредставителя по Украине в США. Им должен быть человек, который понимает украинскую ментальность, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Я считаю, что потеряна позиция, но такой спецпредставитель или такой орган должен быть. Очень важно - выбрать такого человека, который будет осуществлять необходимые шаги, который понимает украинскую ментальность. Важно не ошибиться в этом кадровом вопросе. Здесь президент Байден имеет все максимальные шансы, потому что он много работал с Украиной, он - практик и понимает менталитет, понимает важные моменты, связанные с реформами", - сказал Зеленский в интервью для The New York Times.

Также Зеленский выразил сожаление, что Украина потеряла спецпредставителя по Украине в США Курта Волкера.

Теги: #сша #ожидания #украина #спецпредставитель
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