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00:42 20.12.2020

Украина не входит в список приоритетных стран по получению вакцины от коронавируса, но руководствуется принципом ее безопасности

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Украина не входит в список приоритетных стран по получению вакцины от коронавируса, но руководствуется принципом ее безопасности

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла позиции в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран на получение вакцины от COVID-19, но несмотря на это государство "прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину", сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Попробую объяснить все, что в принципе происходит сейчас с вакциной. Я столкнулся с тем, что утрачены позиции Украины в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран. Мы не входим в список стран, которые первыми получают вакцину Поэтому здесь мы должны быть, скажем так, акробатами в политике, чтобы умудриться каким-то образом попасть в приоритет стран, должны быть очень гибкими, дипломатическими", - сказал Зеленский в интервью для The New York Times.

По мнению Зеленского, "именно США и Великобритания могли бы очень сильно повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми".

Кроме того, президент подчеркнул, что вопрос приобретения американской вакцины Pfizer может стать еще одним геополитическим ударом. "Это будет еще одна сильная информационная война со стороны России, и здесь уже все в руках Соединенных Штатов Америки", - убежден глава государства.

"Украина будет бороться за то, чтобы наши партнеры дали нам вакцину, которая подтверждена - Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Это то, что подтверждено. Мы понимаем, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе и даже в Российской Федерации, насколько мне известно, поэтому здесь вопрос прежде всего в качестве вакцины", - подытожил Зеленский.

Теги: #зеленский #вакцина #украина #безопасность
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