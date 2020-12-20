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00:16 20.12.2020

Правоохранители расследуют тройное убийство в Славянске

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Правоохранители расследуют тройное убийство в Славянске

Полицейские Донецкой области расследуют тройное убийство в городе Славянск Донецкой области, сообщение о котором поступило в субботу, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Сегодня работник коммунальной службы сообщил в полицию, что у гаража обнаружил тело 56-летнего мужчины. Во время оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух погибших - сожительницы мужчины и его матери. Открыто уголовное производство, полицейские проверяют все версии совершения преступления ", - указано в сообщении.

По информации полиции, им поступило сообщение о том, что в Славянске по улице Бульварная обнаружено тело мужчины. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Славянского отдела полиции, кинологи, сотрудники криминалистической лаборатории и руководство полиции области.

"Установив личность погибшего и место его проживания, полицейские обнаружили тела еще двух женщин - 1966 и в 1940-годов рождения. На телах всех трех лиц - следы насильственной смерти. На розыск преступников поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками. Развернут оперативный штаб, в который входят сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления областного главка, а также прокуратуры области", - добавили в полиции.

Правоохранители начата операция по розыску и задержанию злоумышленников, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

По факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяются все версии совершения преступления.

Теги: #расследование #славянск #украина #убийство
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