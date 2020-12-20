Зеленский убежден, что Байден мог бы усилить переговоры в "Нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы участия США в нормандском формате. Он считает, что избранный президент Джо Байден мог бы усилить эти переговоры, сообщает пресс-служба Офиса презиеднта.

"Я считаю, что Соединенные Штаты Америки могут очень сильно повлиять. Я считаю, что усилить наши переговоры в нормандской формате мог бы президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России. Во-вторых, он говорил о безопасности в Европе, и, в-третьих, мы считаем, что говорить просто о финале войны уже мало", - сказал Зеленский в интервью для The New York Times.

Также Зеленский надеется на поддержку Штатов в процессе реинтеграции Донбасса.

"Нам нужна реинтеграция Донбасса. А чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги. И здесь, я считаю, мы не справимся сами. И мы видим свободную экономическую зону на территории Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того , чтобы зашел бизнес. и здесь ключевую роль могли бы сыграть Соединенные Штаты Америки. Ну и мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки сегодня - гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны в Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса", - сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, без США не обойтись и в вопросе деоккупации Крыма.

"Сейчас мы создаем Крымскую платформу и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыма. Возвращение Крыма и нашей территориальной целостности. И США могли бы быть лидером в этом направлении", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что "Нормандский формат" (Украина, Германия, Франция, РФ) может быть расширен с привлечением в него Соединенных Штатов Америки, заявил посол США в Украине в 2006-2009 годах, временно поверенный по делам США в 2019-2020 годах, вице-президент Американского Института мира Уильям Тейлор.