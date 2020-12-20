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00:00 20.12.2020

Борис Джонсон объявил о локдауне в Лондоне и на юго-востоке Англии

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Борис Джонсон объявил о локдауне в Лондоне и на юго-востоке Англии

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы не можем встретить Рождество таким образом, каким планировали", - сказал он на пресс-конференции.

Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем "первоначальный" COVID-19, однако распространяется быстрее.

Премьер отметил, что это решение, принятое перед праздниками, далось ему нелегко. "Однако когда вирус меняет тактику нападения, нам следует менять тактику обороны", - сказал он.

Власти Шотландии и Уэльса, со своей стороны, также сообщили о планах ужесточения ограничительных мер. В случае с Шотландией это произойдёт после Рождества. В Уэльсе "локдаун" вводится в ночь на воскресенье.

Теги: #великобритания #локдаун #решение
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