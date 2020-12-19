Украино-американские отношения могут быть усилены благодаря глубоким отношениям с Украиной Байдена, убежден Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что украино-американские отношения могут быть усилены благодаря тому, что новоизбранный президент США Джо Байден до своего президентства имел глубокие отношения с Украиной, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Новый президент Джо Байден… еще до своего президентства, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев. Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации наших территорий. Мне кажется, США могут сильно добавить, очень сильно", - сказал Зеленский в интервью для The New York Times.

По мнению Зеленского, сами жители США антиукраинскую риторику не позволят никому, кто представляет американскую власть. "Америка показывает на деле свою поддержку, мы благодарны за санкционную политику - она серьезная. И о крымских санкциях, и о "Северном потоке" - это для нас было стратегически (важно - ИФ), и это было очень сложно".

Зеленский отметил, что в отношении "Северного потока" США "точно сыграли главную скрипку".

"Поэтому я должен поблагодарить за это Соединенные Штаты периода Дональда Трампа и его администрации. Я благодарен за то, что мы стали партнерами НАТО с расширенными возможностями, за все санкционные действия против России, а также за обучение с НАТО. Наши отношения не прекращаются. Что касается экономики, я считаю, что этих отношений было мало ", - заявил президент.

Глава украинского государства добавил, что для Украины являются важными месседжи Байдена в отношении концепта глобального стратегического видения безопасности в Европе. "Потому что если мы говорим о безопасности в Европе, то единственная война в Европе сегодня - это война на Донбассе. Это война, война именно Украины", подытожил Зеленский.