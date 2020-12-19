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23:20 19.12.2020

Зеленский: В 2021 году начнется воплощение глобальной судебной реформы в Украине

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Зеленский: В 2021 году начнется воплощение глобальной судебной реформы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году планируется глобальная реализация судебной реформы Украины, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Мы запустили Высший антикоррупционный суд, и уже есть приговоры - он работает больше года. Я считаю, что это важно. Сейчас мы "воюем" с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой шаг - это глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года, так как уже подготовлено много законов, подготовленные этапы внедрения этих реформ", - цитирует пресс-служба ОП слова Зеленского в интервью для The New York Times.

Также президент отметил, что много средств, шедших на инфраструктуру, перенаправили на медицину, в частности, на заработные платы врачам. "Все врачи, которые борются с ковидом, сегодня получают 300% своей заработной платы", - сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил, что будет запущена Службы безопасности Украины, которая не будет заниматься экономикой.

Также запущена и фактически закончена реформа Генеральной прокуратуры, где прокуроры проходили конкурсы.

Теги: #реформа #украина #зеленский #суды
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