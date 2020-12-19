В Киеве во время церемонии открытия главной елки загорелась гирлянда на ней

Во время церемонии открытия главной елки Украины на Софиевской площади загорелась гирлянда, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС в телеграм-канале.

"19 декабря в Киеве, во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софиевской площади был зажжен пиротехнический огонь, в результате чего произошло возгорание гирлянды на елке", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обслуживающий персонал ликвидировал возгорание с помощью порошкового огнетушителя. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Пострадавших в результате данного события нет.