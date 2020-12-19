Кличко: Зажигать новогодние гирлянды на елке ко Дню Николая стало традицией
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что зажигать новогодние гирлянды на елке ко Дню святого Николая уже стало определенной традицией, после чего начинаются новогодне-рождественские праздники.
"Друзья! Традиционно, в день Святого Николая, мы ежегодно зажигаем огни на главной елке страны на Софийской площади. И Киев начинает отмечать Новогодне-рождественские праздники", - сообщается в официальном телеграм-канале Кличка.
По его словам, главная елка в 2020 году - искусственная, высотой более 30 метров. Ее подсвечивают 10 километров гирлянд и украшают 1500 игрушек - белочки, желуди, шишки, совы, белые зайцы и птицы.