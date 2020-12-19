В Киеве на Софийской площади зажгли главную ёлку Украины
В Киеве на Софийской площади в субботу, 19 декабря, огни на главной ёлке страны зажгли спустя полчаса от заявленного времени.
Как передает телеканал "Киев" на странице в "Фейсбук", на Софиевской площади столицы огни на новогодней елке зажгли через полчаса от заявленного в 19:00 времени.
На торжественном открытии собралось много людей. Также с приветственным словом выступил мэр города Виталий Кличко.
В 2020 году в связи с карантинными ограничениями официальное зажжение главной елки происходит без традиционного парада и концерта, с соблюдением карантинных ограничений.
Вблизи елки оснащены фотозоны для желающих. Кроме того, на Софийской площади работают детские аттракционы и лавочки со вкусностями и горячими напитками.
Ранее сообщалось, что в рамках празднований Нового года и Рождества Христова в Киеве организуют новый пешеходный маршрут, который начинается у Арки дружбы народов и заканчивается на Контрактовой площади, сообщили в Киевской городской государственной администрации.
На Софийской площади не будут устанавливать большую сцену, как в последние пять лет. Также все локации будут ограждать от скопления людей.