Епифаний допустил возможную легализацию медицинского каннабиса с определенными условиями

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что легализация марихуаны в стране возможна только в случае употребления его в медицинских целях, в пользу здоровью человека.

"Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях, и не будет злоупотребления как наркотика. Потому, встречаясь даже с премьер-министром, и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", - сказал Епифаний в интервью изданию "Радио Свобода".

По его словам, он уже обсуждал вопрос легализации каннабиса с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.