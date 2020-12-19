Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 19 декабря, 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"Утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного враг открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, здесь несколько выстрелов оккупанты совершили и из стрелкового оружия. В это же время противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет вблизи украинских позиций и в районе населенного пункта Шумы", - указывается в сообщении.

Позже вооруженные формирования РФ открывали огонь возле Авдеевки, используя крупнокалиберные пулеметы. Также в районе Водяного был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. Дальнейшее применение БПЛА остановили средства РЭБ.

Огневые провокации не несли угрозы жизни военнослужащих ООС, поэтому огонь в ответ они не открывали.

Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.