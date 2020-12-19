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17:25 19.12.2020

15 граждан Беларуси обратились в Госмиграционную службу Украины с заявлениями о признании беженцами

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15 граждан Беларуси обратились в Госмиграционную службу Украины с заявлениями о признании беженцами

Начиная с 9 августа, дня проведения президентских выборов в Беларуси, в Государственную миграционную службу (ГМС) Украины с заявлениями о признании беженцем или лицом, нуждающимся в защите, обратились 15 белорусских граждан, передает "Радио Свобода".

"В территориальные органы ГМС в течение августа-ноября 2020 года с заявлением о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, обратилось 15 граждан Республики Беларусь. По 10 людям территориальные органы ГМС приняли решение об оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты", - сообщили в ГМС в ответ на запрос издания.

Отмечается, что решений о признании граждан Беларуси беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, либо об отказе в предоставлении защиты в Украине ГМС в период с августа по ноябрь не принимала.

 

Теги: #заявления #украина #беларусь #беженцы
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