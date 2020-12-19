Ракета SpaceX стартовала на орбиту с разведывательным спутником США

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно стартовала на орбиту с секретным спутником NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-оператор SpaceX.

Запуск трехступенчатой ракеты был осуществлен в 09:00 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса LC-39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

О целях, орбите, размере и других характеристиках американского спутника NROL-108, вес которого достигает 7 тонн, официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены. По имеющимся данным, он предназначен для радиоэлектронной разведки.