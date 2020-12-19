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15:35 19.12.2020

ПЦУ перейдет на празднование Рождества 25 декабря, когда будут готовы верующие – митрополит Епифаний

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ПЦУ перейдет на празднование Рождества 25 декабря, когда будут готовы верующие – митрополит Епифаний

Празднование Рождества в один день 25 декабря в Украине станет возможным после того, как для такого решения "созреет" Церковь и верующие, заявил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"В целом я не против, но я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как церковь опираемся на своих верных, потому что мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще один некоторый раскол ... Мы не можем говорить о двух Рождествах. На государственном уровне некоторые могут праздновать. У нас есть римо-католики, которые празднуют 25 декабря. Никто никому не возражает. И государство установило этот день выходным днем. Но пока нет переходного периода. Когда церковь созреет, когда верующий народ к этому созреет, то, конечно, будет принято соответствующее решение", - рассказал митрополит Епифаний в интервью изданию "Радио Свобода".

Он отметил, что движение к переходу должно зародиться в среде верующих.

"Я уже неоднократно говорил, что это вопрос времени. Оно состоится, но когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, потому что все это взаимосвязано между собой. Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе", - объяснил он.

При этом митрополит Епифаний уточнил, что невозможно предсказать, когда именно может состояться такой переход, через 5, 10 или 20 лет.

"Нужно заниматься просветительской работой. Потому что мы видим, что в других поместных православных церквях, например, Элладская церковь, Румынская церковь, которые в свое время перешли на новый календарь, все же у них есть определенное разделение - остались те, которых называют "старостильниками", то есть они празднуют по старому стилю. Мы не имеем права допустить разделения", - подчеркнул он.

Украинские православные верующие, а также Украинская греко-католическая церковь будут праздновать Рождество 7 января, по юлианскому календарю. Римо-католическая церковь, большинство протестантских церквей, а также многие православные церкви мира празднуют 25 декабря в соответствии с современным григорианским календарем.

Теги: #епифаний #рождество
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