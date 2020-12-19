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14:59 19.12.2020

Состояние болеющего коронавирусом Макрона не вызывает опасений - врач

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Состояние болеющего коронавирусом Макрона не вызывает опасений - врач

Президент Франции Эмманюэль Макрон, заболевший коронавирусом, продолжает удаленно выполнять свою работу, его состояние - стабильное, сообщил в субботу главврач Елисейского дворца Жан-Кристоф Перрошон.

В коммюнике медика отмечается, что у главы государства "стабильное состояние", и потому причин для опасений нет.

"Наблюдаются прежние симптомы COVID-19: усталость, кашель, мышечная боль. Это не мешает ему выполнять свою работу", - заявил Перрошон.

17 декабря стало известно, что Макрон заразился коронавирусом. 18 декабря он записал видеообращение к согражданам, в котором сообщил, что в целом чувствует себя неплохо и продолжает работать, но менее интенсивно, чем обычно.

Теги: #коронавирус #состояние #макрон
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