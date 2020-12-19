Порошенко присоединился к флешмобу благодарности украинским врачам

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко принял участие во флешмобе благодарности украинским врачам, занимающимся лечением пациентов с коронавирусом.

В частности, Порошенко выразил благодарность известной украинской инфекционистке, доктору медицинских наук, профессору Ольге Голубовской, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"По приглашению Шустер online принял участие в флешмобе благодарности нашим врачам, которые героически борются с пандемией. Несколько недель в моей жизни моим Верховным главнокомандующим была Ольга Голубовская. Как будто солдат дисциплинированно выполнял все ее приказы. И вернулся в строй. Ольга Анатольевна, спасибо вам от нашей семьи и от тысяч пациентов, которых вы поставили на ноги", - сказал Порошенко.

Отмечается, что Голубовская с начала эпидемии коронавируса, кроме врачебной практики, ведет большую разъяснительную и просветительскую работу, а также защищает права медицинских сотрудников.

В частности, она раскритиковала проект государственного бюджета на 2021 год за недостаточное финансирование медицины и низкие зарплаты врачей, и призвала депутатов не голосовать за него.

Порошенко предложил свой план преодоления последствий пандемии. "Европейская солидарность", в частности, требует вернуть медицинской отрасли деньги, которые тратятся с ковидного фонда на так называемое "большое строительство", обеспечить 300% доплаты медработникам за работу с коронавирусной болезнью, ввести страхование для всех медиков, заболевших или умерших от ковида, провести широкомасштабное тестирование, а также обеспечить бесплатную вакцинацию для всех граждан Украины.

Как сообщалось, 1 декабря стало известно, что Голубовская госпитализирована с диагнозом COVID-19.