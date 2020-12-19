В Чаплинке сгорела новогодняя елка, вероятно, из-за замыкания контактов в гирлянде

В пгт Чаплинка Херсонской области полностью сгорела искусственная новогодняя ель, которая была установлена на площадке возле дома культуры.

Полиция совместно со службой по чрезвычайным обстоятельствам устанавливают обстоятельства события, сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области в субботу.

Как рассказал начальник местного отделения полиции Сергей Ященко, информация о происшествии поступила 18 декабря, за несколько минут до полуночи, от местных жителей, которые отдыхали у праздничной елки. На месте следственно-оперативная группа опросила свидетелей.

"Согласно полученным показаниям предварительно установлено, что умышленного поджога не было. Это подтверждается и видеосъемкой молодых людей, которые в то время были у елки. На видео зафиксировано, что пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров от земли", - отмечено в сообщении

В результате пожара новогодняя ель полностью сгорела.

"По предварительным выводам, возгорание произошло в результате замыкания электроконтактов новогодней гирлянды", - сообщили в полиции.