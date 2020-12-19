События

13:04 19.12.2020

В Чаплинке сгорела новогодняя елка, вероятно, из-за замыкания контактов в гирлянде

1 мин читать
В Чаплинке сгорела новогодняя елка, вероятно, из-за замыкания контактов в гирлянде

В пгт Чаплинка Херсонской области полностью сгорела искусственная новогодняя ель, которая была установлена на площадке возле дома культуры.

Полиция совместно со службой по чрезвычайным обстоятельствам устанавливают обстоятельства события, сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области в субботу.

Как рассказал начальник местного отделения полиции Сергей Ященко, информация о происшествии поступила 18 декабря, за несколько минут до полуночи, от местных жителей, которые отдыхали у праздничной елки. На месте следственно-оперативная группа опросила свидетелей.

"Согласно полученным показаниям предварительно установлено, что умышленного поджога не было. Это подтверждается и видеосъемкой молодых людей, которые в то время были у елки. На видео зафиксировано, что пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров от земли", - отмечено в сообщении

В результате пожара новогодняя ель полностью сгорела.

"По предварительным выводам, возгорание произошло в результате замыкания электроконтактов новогодней гирлянды", - сообщили в полиции.

 

Теги: #чаплинка #елка #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:13 18.12.2020
В Киеве на Софийской площади 19 декабря зажгут главную ёлку Украины

В Киеве на Софийской площади 19 декабря зажгут главную ёлку Украины

09:38 18.12.2020
В Киеве в психоневрологическом диспансере произошел пожар – ГСЧС

В Киеве в психоневрологическом диспансере произошел пожар – ГСЧС

08:37 16.12.2020
Три человека погибло на пожаре в Днепре

Три человека погибло на пожаре в Днепре

07:14 16.12.2020
Спасатели ликвидировали пожар в админздании Киева, 2 человека погибли, еще один госпитализирован

Спасатели ликвидировали пожар в админздании Киева, 2 человека погибли, еще один госпитализирован

12:04 14.12.2020
Харьковские спасатели во время тушения пожара в многоэтажке обнаружили тела двух погибших

Харьковские спасатели во время тушения пожара в многоэтажке обнаружили тела двух погибших

06:47 14.12.2020
В КГГА призвали украинцев покупать новогоднюю ель только на официальных рынках

В КГГА призвали украинцев покупать новогоднюю ель только на официальных рынках

18:22 13.12.2020
Пожар на Змиевской ТЭС обошелся без экологических последствий, утверждают на предприятии

Пожар на Змиевской ТЭС обошелся без экологических последствий, утверждают на предприятии

12:32 13.12.2020
С главной елки Киева сняли шляпу

С главной елки Киева сняли шляпу

10:56 13.12.2020
На Змиевской ТЭС произошел пожар

На Змиевской ТЭС произошел пожар

12:48 12.12.2020
В центре Киева в заведении общепита рядом с гостиницей произошел пожар, пострадавших нет - ГСЧС

В центре Киева в заведении общепита рядом с гостиницей произошел пожар, пострадавших нет - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать дорожные коридоры на пяти КПВВ - ООС

Зеленский приветствует решение МВФ начать миссию в Украине по кредитному соглашению

Миссия МВФ начнет 1-й пересмотр программы stand by для Украины с 21 по 23 декабря – Фонд

В 2021 году Россия продолжит блокирование работы ТКГ и попытки окончательно вытеснить "нормандский формат" – Украинский институт будущего

Похороны Кернеса состоятся 23 декабря - секретарь Харьковского горсовета

ПОСЛЕДНЕЕ

Собака Кэп помогла одесским таможенникам обнаружить кокаин в контейнере с бананами

Порошенко присоединился к флешмобу благодарности украинским врачам

Командующий Воздушных сил о катастрофе Ан-26: я неоднократно высказывал предложения по модернизации техники

Погода в Украине в ближайшее время существенно не изменится

В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Шкарлета с поста главы МОН

Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом от COVID-19

В Киеве за сутки выявлены 1364 новых случаев COVID-19, в том числе у 52 медиков

Интерпол проверит происхождение подаренной Лаврову в Сараево иконы

Полиция сообщила о подозрении киевлянину за препятствование работе журналистки NewsОne

Украинские пограничники за месяц вручили 340 нарушителям ПДД копии постановлений о штрафах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА