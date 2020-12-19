Командующий Воздушных сил о катастрофе Ан-26: я неоднократно высказывал предложения по модернизации техники

Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов, которому объявили подозрение в связи с катастрофой Ан-26 в Харьковской области, заявил, что неоднократно высказывал предложения по модернизации техники.

"Я хочу сказать, что неоднократно высказывал предложения относительно модернизации, состояния техники. И если бы руководство на уровне руководства государства прислушивалось бы – о морально-устаревшей технике и приобретении современной, может, и не было бы такого результата", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера в пятницу.

Командующий Воздушных сил отметил, что после объявления подозрения задает себе вопрос: "С какой целью и для чего все это делается? Кто и какие цели преследует?"

Он считает, что в настоящее время на боевых генералов с проукраинской позицией идет давление. "Особенно на тех, которые с первых минут, с первых часов принимали участие в антитеррористической операции", - сказал командующий Воздушных сил.

Дроздов отметил, что его подозрение насчитывает 30 страниц и в нем определено всё, начиная с военной дисциплины в бригаде, порядка организации и подготовки летчиков. "Хотя если посмотреть на сами Воздушные силы, они состоят не только из командования, но и из остальных стволов, которые контролируют летную подготовку, подготовку экипажей, безопасность полетов. У меня есть три заместителя, у меня есть двое командующих, подчиненных. У меня есть Харьковский университет, в котором также есть люди, которые готовят и решения, и предложения, и программы. А все эти мероприятия, которые перечислены в подозрении, высказываются лично мне", - заключил он.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев - Харьков - Должанский, неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

18 декабря стало известно, что Государственное бюро расследований уведомило о подозрении командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова, руководителя полетов и командира воинской части в связи с авиакатастрофой АН-26 неподалеку от Чугуева в Харьковской области.

Подозрение руководству управления полетами предъявлено по ст. 416 УК (нарушение полетов или подготовки к ним), а командующему Воздушными силами - по ст.425 УК (халатное отношение к военной службе).