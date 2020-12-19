Погода в Украине в ближайшее время существенно не изменится

В Украине в ближайшие сутки сохранится влажная, преимущественно теплая погода, только в восточных областях начнется снижение температуры, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 20 декабря, на Левобережье и в Крыму ожидается небольшой снег. На остальной территории страны – без осадков.

На Правобережье ночью и утром туман. В восточных, Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами гололедица.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. Ночью в восточных областях 2-7° мороза, днем в большинстве западных и Одесской областях 1-6 ° тепла.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура в течение суток 0-2° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 20 декабря в Киеве была зафиксирована в 1982 году и составила 9,1° выше нуля, самая низкая ночью – 20,8° мороза в 1994 году.

В понедельник, 21 декабря, в восточных и юго-восточных областях Украины небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков.

По всей территории страны, кроме западных областей, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура в восточных и северо-восточных областях ночью 3-10°, днем 1-6° мороза. На остальной территории ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. Днем на юге Одесской области, в Закарпатье и Прикарпатье 0-5° тепла.

В Киеве в понедельник без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.