В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Шкарлета с поста главы МОН

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки Украины.

Карточка документа №4525 появилась на сайте парламента.

Авторами постановления указаны народные депутаты фракций "Голос" и "Европейская солидарность".

Текст постановления пока не обнародован.

Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки Украины.

Представители "Голоса" заявили о зафиксированных ими фактах "кнопкодавства" во время голосования за назначение Шкарлета. Фракция "Европейская солидарность" также заявила о нарушениях во время голосования и обратилась к регламентному комитету с требованием рассмотреть сложившуюся ситуацию. Представители обеих фракций заявили о намерении обратиться в суд с обжалованием назначения Шкарлета на должность.