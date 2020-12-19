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11:50 19.12.2020

В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Шкарлета с поста главы МОН

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В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Шкарлета с поста главы МОН

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки Украины.

Карточка документа №4525 появилась на сайте парламента.

Авторами постановления указаны народные депутаты фракций "Голос" и "Европейская солидарность".

Текст постановления пока не обнародован.

Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки Украины.

Представители "Голоса" заявили о зафиксированных ими фактах "кнопкодавства" во время голосования за назначение Шкарлета. Фракция "Европейская солидарность" также заявила о нарушениях во время голосования и обратилась к регламентному комитету с требованием рассмотреть сложившуюся ситуацию. Представители обеих фракций заявили о намерении обратиться в суд с обжалованием назначения Шкарлета на должность.

Теги: #шкарлет #проект_постановления #увольнение
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