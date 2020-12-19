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11:26 19.12.2020

В Киеве за сутки выявлены 1364 новых случаев COVID-19, в том числе у 52 медиков

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В Киеве за сутки выявлены 1364 новых случаев COVID-19, в том числе у 52 медиков

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 1364 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Еще 1364 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1699 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 99 694", - написал Кличко в Телеграм-канале в субботу.

Среди заболевших 726 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 538 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 42 девочки от 1 до 17 лет и 58 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Кроме того, заболели 52 медика.

В больницы столицы госпитализированы 82 пациента, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 734 человека. Всего коронавирус преодолели 31 949 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Дарницком районе – 342, в Деснянском – 266, и в Днепровском районе – 196 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #статистика
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