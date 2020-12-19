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11:34 19.12.2020

Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом от COVID-19

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Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом от COVID-19

В Казахстане началась вакцинация от коронавируса 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом QazCovid-in, сообщила пресс-служба премьер-министра.

"К настоящему времени НИИ (Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области - ИФ-К) проведены I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in (...). Министерство здравоохранения одобрило начало заключительной, III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцах. Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках городов Алматы и Тараз", - говорится в сообщении на сайте премьера.

"До конца декабря т. г. будет завершена вакцинация трех тысяч добровольцев. Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тыс. доз", - отмечается в сообщении.

Теги: #вакцина #казахстан
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