Полиция сообщила о подозрении киевлянину за препятствование работе журналистки NewsОne

31-летний киевлянин подозревается в препятствовании работы съемочной группы одного из телеканалов в День памяти жертв голодоморов в Печерском районе столицы.

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения, сообщил отдел коммуникации полиции Киева в субботу.

Как сообщалось, 28 ноября во время съемок сюжета в Парке славы возле Национального музея Голодомора-геноцида к корреспондентке одного из телеканалов подбежал неизвестный и выбил микрофон из рук. Правоохранители задокументировали событие и начали поиск злоумышленника.

"В ходе досудебного расследования сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен киевлянин 1989 года рождения, ранее не судимый. По месту его жительства правоохранители провели обыск, во время которого обнаружили одежду, в которой человек находился во время совершения преступления", - отмечается в сообщении.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее в СМИ появилось видео о том, как мужчина совершил нападение на корреспондентку телеканала NewsОne во время прямого эфира, где она рассказывала о том, как собравшиеся у Мемориала памяти жертвам Голодомора люди чтят память погибших во время голода. Журналистка назвала акцию "Зажги свечу памяти" "общенациональным флешмобом", после чего к ней подбежал неизвестный мужчина, чье лицо было закрыто медицинской маской. Он выбил у нее из рук микрофон и разбил лампадку.