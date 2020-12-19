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10:37 19.12.2020

Украинские пограничники за месяц вручили 340 нарушителям ПДД копии постановлений о штрафах

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Украинские пограничники за месяц вручили 340 нарушителям ПДД копии постановлений о штрафах

Украинские пограничники за месяц вручили 340 нарушителям копии постановлений о наложении административного взыскания за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), зафиксированные в автоматическом режиме.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, 160 граждан оплатили штрафы и были пропущены через границу. В случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока иностранцам запрещают въезд в Украину.

Больше всего нарушителей, которым предъявлены постановления, среди граждан Молдовы, Беларуси, РФ, Польши, а также Румынии.

В Госпогранслужбе напомнили, что с 19 ноября 2020 года иностранные граждане, которые заехали на своих автомобилях в Украину, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, несут ответственность за превышение скорости и нарушение других Правил дорожного движения.

Этот проект реализуется МВД совместно с Госпогранслужбой. Информационное взаимодействие позволяет устанавливать нарушителей, которые заехали в Украину на транспортных средствах иностранной регистрации, и в дальнейшем привлекать их к ответственности. При въезде в Украину пограничники вносят в базу данных номер машины, фамилию и имя водителя и его паспортные данные. Если на этой машине превысят скорость, между Государственной пограничной службой и Национальной полицией происходит автоматический обмен информацией. Сотрудники полиции получают необходимые данные для составления постановления о нарушении Правил дорожного движения. Далее постановление снова попадает в эту базу данных, которая автоматически срабатывает на нарушителя при пересечении им границы.

 

Теги: #нарушения #пдд #граница #штрафы
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