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10:01 19.12.2020

Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать дорожные коридоры на пяти КПВВ - ООС

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Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать дорожные коридоры на пяти КПВВ - ООС

Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка", сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в субботу.

"Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск возобновляется дважды в неделю - в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение по дорожным коридору", - отмечается в сообщении.

По решению командующего объединенных сил все КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00.

Также отмечается, что на этой неделе Международный комитет Красного Креста доставил гуманитарный груз жителям временно оккупированной территории Украины. Два грузовика с офисным и медицинским оборудованием от международной организации проследовали через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированному Донецку. Общий вес гуманитарной помощи составила более тонны.

В ООС напомнили, что во время следования с временно оккупированной территории Украины будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является ношение защитной маски (респиратора) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Кроме того, для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Вдома" или обсервации.

 

Теги: #кпвв #блокирование #донбасс
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