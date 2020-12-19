Президент Чили заплатит штраф за нарушение масочного режима

Президент Чили Себастьян Пиньера получил штраф в размере 2,5 млн песо (около $3,5 тыс.) за нарушение масочного режима в общественном месте, сообщило Министерство здравоохранения региона Вальпараисо в Twitter.

Отмечается, что глава государства сам заявил о нарушении.

Ранее резонанс в стране вызвало появление в сети кадра, на котором президент Чили позирует для селфи рядом с незнакомой девушкой на пляже без маски.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Чили зарегистрированы 581135 случаев заражения коронавирусом. Умер 16051 пациент.