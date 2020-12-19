События

09:06 19.12.2020

Администрация Трампа решила закрыть последние два генконсульства США в РФ

1 мин читать
Администрация Трампа решила закрыть последние два генконсульства США в РФ

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс, что намерена закрыть последние два оставшихся генеральных консульства США в России, сообщает Associated Press со ссылкой на текст уведомления.

На прошлой неделе Госдепартамент заявил законодателям, что навсегда закроет генконсульство во Владивостоке и временно приостановит работу дипведомства в Екатеринбурге.

Уведомление было направлено Конгрессу 10 декабря. В нем говорится, что закрытие является "ответом на текущие кадровые проблемы миссии США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением численности персонала дипмиссий США".

После закрытия генконсульств единственным дипломатическим ведомством США в России станет посольство в Москве.

Теги: #генконсульство #рф #закрытие #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:45 19.12.2020
Вторая вакцина от COVID-19 одобрена для использования в США

Вторая вакцина от COVID-19 одобрена для использования в США

07:53 19.12.2020
Трамп подписал двухдневный бюджет, представленный Конгрессом – СМИ

Трамп подписал двухдневный бюджет, представленный Конгрессом – СМИ

02:27 19.12.2020
Палата представителей американского Конгресса приняла проект бюджета на два дня

Палата представителей американского Конгресса приняла проект бюджета на два дня

20:44 18.12.2020
Байден с супругой в понедельник сделают прививки от COVID-19

Байден с супругой в понедельник сделают прививки от COVID-19

18:32 18.12.2020
АМКУ закрыл дело по "Роттердам+" без установления нарушений

АМКУ закрыл дело по "Роттердам+" без установления нарушений

15:39 18.12.2020
Трамп: власти США одобрили вакцину от COVID-19 компании Moderna и приступают к ее распределению

Трамп: власти США одобрили вакцину от COVID-19 компании Moderna и приступают к ее распределению

13:32 18.12.2020
Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия на территории Крыма - Таран

Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия на территории Крыма - Таран

12:34 18.12.2020
Украина надеется привлечь инвесторов и партнеров из США благодаря реформированию ОПК – встреча Уруского с атташе по вопросам обороны посольства США

Украина надеется привлечь инвесторов и партнеров из США благодаря реформированию ОПК – встреча Уруского с атташе по вопросам обороны посольства США

11:59 18.12.2020
"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

10:28 18.12.2020
Подавляющее большинство киберугроз в Украине поступает со стороны РФ – глава СБУ

Подавляющее большинство киберугроз в Украине поступает со стороны РФ – глава СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать дорожные коридоры на пяти КПВВ - ООС

Зеленский приветствует решение МВФ начать миссию в Украине по кредитному соглашению

Миссия МВФ начнет 1-й пересмотр программы stand by для Украины с 21 по 23 декабря – Фонд

В 2021 году Россия продолжит блокирование работы ТКГ и попытки окончательно вытеснить "нормандский формат" – Украинский институт будущего

Похороны Кернеса состоятся 23 декабря - секретарь Харьковского горсовета

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция сообщила о подозрении киевлянину за препятствование работе журналистки NewsОne

Украинские пограничники за месяц вручили 340 нарушителям ПДД копии постановлений о штрафах

Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать дорожные коридоры на пяти КПВВ - ООС

Президент Чили заплатит штраф за нарушение масочного режима

Президент Украины и первая леди получили Вифлеемский огонь от представителей скаутских организаций

Итальянцы отметят Новый год на карантине

Вакцина компании Pfizer вызвала аллергию у пяти человек

Число заражений COVID-19 в мире превысило 75,6 млн, жертв вируса - 1,67 млн - университет Хопкинса

В Украине за сутки зафиксировали 11 742 случая инфицирования Covid-19, выздоровело 13 314 человек – Степанов

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА