Администрация Трампа решила закрыть последние два генконсульства США в РФ

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс, что намерена закрыть последние два оставшихся генеральных консульства США в России, сообщает Associated Press со ссылкой на текст уведомления.

На прошлой неделе Госдепартамент заявил законодателям, что навсегда закроет генконсульство во Владивостоке и временно приостановит работу дипведомства в Екатеринбурге.

Уведомление было направлено Конгрессу 10 декабря. В нем говорится, что закрытие является "ответом на текущие кадровые проблемы миссии США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением численности персонала дипмиссий США".

После закрытия генконсульств единственным дипломатическим ведомством США в России станет посольство в Москве.