Итальянцы отметят Новый год на карантине

На всей территории Италии в период праздников объявляется карантин для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, объявил итальянский премьер Джузеппе Конте, слова которого приводит Corriere della Sera.

С 24 декабря по 6 января вся Италия станет "красной зоной" - то есть на всей территории страны вводится наивысший уровень эпидемиологических ограничений. В этот период будет запрещено перемещение между регионами, выход из дома без необходимости. Бары и рестораны, а также все магазины, кроме продовольственных, закроются.

Конте порекомендовал согражданам провести праздники с людьми, с которыми они живут постоянно, однако будет и исключение. Так, раз в день с 05:00 до 22:00 можно вдвоем пойти в гости с детьми до 14 лет в дом, расположенный в том же районе.

Кроме того, 28, 29, 30 декабря и 4 января карантинные ограничения будут немного ослаблены. До 21:00 будут работать некоторые магазины, а также можно будет выехать из своего населенного пункта. Возвращение домой разрешено в любой день.

В Италии прирост случаев COVID-19 в последние дни держится на уровне примерно 18 тыс. заболевших в сутки и 680 умерших. За последние 24 часа коронавирус был диагностирован еще у 17 992 жителей страны.