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08:25 19.12.2020

В Украине за сутки зафиксировали 11 742 случая инфицирования Covid-19, выздоровело 13 314 человек – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировали 11 742 случая инфицирования Covid-19, выздоровело 13 314 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 11 742 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 13 314 человек, умерли 213 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11 742 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 865 человек; летальных случаев - 213; выздоровело – 13 314 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 18 декабря сообщалось о 12 630 новых случаях инфицирования, 17 декабря было зафиксировано 12 047 новых заболевших; 16 декабря в Украине было 10 622 новых случая инфицирования, 15 декабря было зафиксировано 8 416 новых случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 956 123 человека, 16 469 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 574 536 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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