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07:53 19.12.2020

Трамп подписал двухдневный бюджет, представленный Конгрессом – СМИ

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Трамп подписал двухдневный бюджет, представленный Конгрессом – СМИ

Президент США Дональд Трамп подписал рассчитанный на два дня бюджет, чтобы избежать в полночь пятницы по местному времени прекращения финансирования федеральных ведомств ("шатдауна"), сообщают СМИ.

Ранее проект законопроекта был одобрен обеими палатами американского конгресса.

Как сообщалось, это дает возможность законодателям от Демократической и Республиканской партий продолжить переговоры по законопроекту о поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также по законопроекту о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн.

"Я думаю, что все стороны считают, что мы добиваемся хорошего прогресса в разработке крупного законопроекта о помощи, который будет обеспечивать ассигнования на весь год", - сказал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Неделю назад Трамп уже подписал одобренный Конгрессом временный бюджет, который продлевал финансирование работы правительства США до 18 декабря.

Теги: #президент #бюджет #подписание #сша
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