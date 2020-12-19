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06:27 19.12.2020

Жителю ОРДЛО, организовавшему незаконные пассажироперевозки в Харьков через РФ, грозит до 7 лет тюрьмы – прокуратура

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Жителю ОРДЛО, организовавшему незаконные пассажироперевозки в Харьков через РФ, грозит до 7 лет тюрьмы – прокуратура

Обвинительный акт в отношении жителя оккупированной части Луганской области, подозреваемого в организации незаконных пассжироперевозок с временно неподконтрольных территорий в Харьков через Российскую Федерацию направлен в суд.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, мужчине инкриминируется незаконная переправка людей через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, организовал незаконные пассажироперевозки на своем микроавтобусе с временно оккупированных территорий через Российскую Федерацию. По телефону он сообщал, желающим уехать с временно неподконтрольной территории о возможности пересечь государственную границу Украины вне официальных пунктов пропуска и затем приехать в Харьков.

Правоохранители разоблачили подозреваемого во время переправки через госграницу Украины шести человек. В ходе проведенных обысков были изъяты десятки карточек госбанка Украины с информацией о пин-кодах и остатках сумм на счетах. В отношении 6 пассажиров пограничники составили админпротоколы о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ст. 204-2 КУоАП).

Теги: #наказание #украина #харьков #перевозки
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