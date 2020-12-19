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03:27 19.12.2020

Шмыгаль: миссия МВФ начнет работу в Украине со следующей недели

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Шмыгаль: миссия МВФ начнет работу в Украине со следующей недели

Миссия Международного валютного фонда МВФ сообщили о начале работы миссии МВФ в Украине со следующей недели, очередной транш от Фонда поступит уже в начале 2021 года.

"Две недели назад мы также получили транш в 623 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. А на этой неделе получили рекордную заинтересованность инвесторов в гривневых облигациям государственного внутреннего займа в размере 51 млрд грн", - рассказал Шмыгаль в эфире программы "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Глава Правительства добавил, что эти займы были запланированы в бюджете. А значит, Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств, предусмотренные нынешним бюджетом.

"Мы выплачиваем все заработные платы. Сегодня шахтерам пошли оплаты за октябрь и ноябрь. В понедельник будет оплата за декабрь для всех шахтеров" - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Источник: https://kanalukraina.tv/ua/programs/svoboda-slova-savika-shustera

 

Теги: #шмыгаль #украниа #транш #мвф
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