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02:27 19.12.2020

Палата представителей американского Конгресса приняла проект бюджета на два дня

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Во избежание прекращения финансирования государственных учреждений (шатдауна) в полночь пятницы по местному времени

Теперь документ должен быть рассмотрен Сенатом, и, в случае одобрения, передан на подпись президенту.

Если его подпишет президент Дональд Трамп, то он будет действовать до полуночи воскресенья.

В Конгрессе продолжаются интенсивные переговоры между демократами и республиканцами по вопросу о выделении $900 млрд на оказание поддержки экономики и населения в условиях пандемии коронавируса.

Неделю назад Трамп уже подписал одобренный Конгрессом временный бюджет, который продлевал финансирование работы правительства США до 18 декабря.

 

Теги: #бюджет #конгресс #палата #сша
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