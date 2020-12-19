Палата представителей американского Конгресса приняла проект бюджета на два дня

Во избежание прекращения финансирования государственных учреждений (шатдауна) в полночь пятницы по местному времени

Теперь документ должен быть рассмотрен Сенатом, и, в случае одобрения, передан на подпись президенту.

Если его подпишет президент Дональд Трамп, то он будет действовать до полуночи воскресенья.

В Конгрессе продолжаются интенсивные переговоры между демократами и республиканцами по вопросу о выделении $900 млрд на оказание поддержки экономики и населения в условиях пандемии коронавируса.

Неделю назад Трамп уже подписал одобренный Конгрессом временный бюджет, который продлевал финансирование работы правительства США до 18 декабря.