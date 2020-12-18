Компромиссный с протестующими ФЛП законопроект наработан - глава налоговой

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о готовности компромиссного законопроекта, который отвечает требованиям протестующих физлиц-предпринимателей.

"Совсем недавно, на прошлых выходных, был наработан законопроект, который полностью устраивает руководителей акций, которые были ими на тот момент - Доротича, Орлова...И мы нашли полный компромисс, даже как налоговая служба", - сказал Любченко в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Он уточнил, что специалисты Госналоговой отрабатывали предлагаемые законодательные изменения в соответствии с требованиями протестующих ФЛП.

"Мы нашли компромисс, отработали законопроект, сейчас мяч на стороне ФЛП и парламента. Я не хочу, чтобы налоговая служба втягивалась в политические процессы и формировала политику", - добавил он.

Как сообщалось, Верховная Рада отсрочила на 2022 год обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) для ФЛП второй-четвертой групп единого налога, если их годовой доход не превышает установленный для первой группы предельный объем дохода. Президент подписал этот закон.

Однако протесты ФЛП после этого не прекратились. Протестующие предприниматели выступают против решения правительства о локдауне с 8 по 24 января 2021 года, а также против усиления налоговой политики и расширения сферы обязательного применения РРО.